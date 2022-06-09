Об этом сообщила первая заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по гуманитарной политике Ирина Констанкевич, сообщает 24 канал.

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Заработали ли лагеря отдыха

По ее словам, на сегодняшний день, по состоянию на 9 июня, ни один из лагерей в украине не заработал.

Причина тому, безусловно, война, а также разбалансированность центральной и местной власти, ведь этот вопрос не стал главным в вопросах социальной работы по оздоровлению и отдыху детей.

Пока на центральном уровне возможности для оздоровления детей и отдыха на законодательном уровне не созданы. Состоялось несколько совещаний, где обсудили только возможности для этого. Было предложено отсрочить рассмотрение вопроса на конец июня,

– рассказала Ирина Констанкевич.

Это значит, что дети не смогут отдыхать до конца июня.

Где потенциально возможен отдых детей

Кроме того, Констанкевич отметила, что регионы, где когда-то могли отдыхать наши дети, к сожалению, сейчас в зоне боевых действий. Речь о Херсонской области, Запорожской области. Опасно и в Одессе.

Однако у нас есть возможности организовать отдых в тех областях, где более или менее спокойно – это Карпатский регион, который всегда был зоной рекреационного пласта, это:

Франковская область,

Черновицкая область,

Карпаты.

Второй вариант – это оздоровление детей за границей. Констанкевич обратилась к тем, кто отвечает за это направление – в Национальную социальную сервисную службу.

По словам заместительницы, именно они должны отработать предложения, где и как оздоровить украинских детей и организовать эту возможность за рубежом.

Возможны пути решения проблемы, чтобы дети могли отдохнуть

Вопрос частных лагерей тоже имеет много проблемных вопросов, ведь нормативы, которые проговариваются на государственном уровне, они делают невозможными открытие и частных лагерей.

Если мы будем искать бомбоубежище в Закарпатской области, мы его не найдем. Если мы будем выдавать сложные разрешительные списки требований, мы не откроем лагеря в этом году,

– подчеркнула Ирина Констанкевич.

Заместительница призвала ту же Национальную социальную сервисную службу упростить требования, сделать это качественно, конечно, но подойти к этому вопросу с пониманием. Впереди более двух месяцев, поэтому возможность отдыха и оздоровления еще можно создать.

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