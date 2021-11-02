Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко. Сейчас речь идет больше о начале позитивной ситуации с коронавирусом в Украине.

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Госпитализации с COVID-19 перестали расти

"Седьмой день подряд у нас госпитализации вышли на плато, то есть перестали расти. До этого был очень большой рост в течение двух месяцев подряд, темпы были очень сильные. Они были на максимальном уровне предыдущей весенней волны", – сказал Юрий Ганиченко.

Сейчас в Украине, по его словам, фиксируют стабилизацию ситуации с COVID-19. В частности, это вызвало влияние рекордов по вакцинации и красных уровней эпидемической опасности.

Чтобы не допустить роста (заболеваемости – 24 канал) необходимы две вещи: первая – от государства, чтобы продолжались увеличения темпов вакцинации – по крайней мере на таком уровне, как они есть. Второе – для населения, соблюдение карантинных ограничений. Юрий Ганиченко Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE

Ганиченко: Пик ожидаем в ближайшие 2 недели

В то же время руководитель Центра экономики здравоохранения KSE рассказал, что сейчас Украина вошла в эпидсезон по гриппу в частности. Сочетание этого с ситуацией с COVID-19 создает дополнительную нагрузку системы здравоохранения.

"Пик мы ожидаем в ближайшие 2 недели. Он может быть и на этом уровне плато, где мы сейчас находимся. Но очень важно не расслабиться, эту кривую заболеваемости направить вниз", – сказал Юрий Ганиченко.

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