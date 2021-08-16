Прогнозируемая заболеваемость
Главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, что сейчас заболеваемость в стране держится на том же уровне, что в настоящее время в прошлом году.
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Ситуация резко будет ухудшаться
В ближайшие дни мы не ожидаем, что ситуация будет резко ухудшаться. Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком,
– отметил Игорь Кузин.
Однако, он напомнил, что в прошлом году пик наблюдали через полтора – два месяца после тех цифр, которые регистрируют в стране сейчас.
В то же время в Минздраве не исключают, что всплеск коронавируса может начаться раньше.
Такая вспышка может произойти раньше, но сейчас есть все возможности для того, чтобы ее не допустить,
– добавил Кузин.
Чем больше людей мы сейчас охватим прививками, тем меньше будем иметь последствий для системы здравоохранения, для здоровья людей, и тем меньше будем иметь летальных случаев осенью, когда такая вспышка действительно будет,
– отметил Игорь Кузин.
Как действовать против Дельты
По словам Игоря Кузина, базовые профилактические вещи, которые применяли в начале пандемии COVID-19, так же эффективно действуют и против штамма Дельта.
Базовые профилактические средства:
- избегание мест массового скопления,
- использование антисептиков,
- обработка рук,
- этикет чихания.
К слову, ранее прогнозировали, что ситуация с COVID-19 в Украине может ухудшиться уже в конце июля.
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Источник: Минздрав
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