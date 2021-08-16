Ожидают ли в Минздраве резкого ухудшения ситуации с COVID-19: актуальный прогноз

В Министерстве здравоохранения сообщили, что ожидают вспышку заболеваемости коронавирусом в Украине осенью, ориентировочно в октябре-ноябре.

Прогнозируемая заболеваемость

Главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, что сейчас заболеваемость в стране держится на том же уровне, что в настоящее время в прошлом году.

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Ситуация резко будет ухудшаться

В ближайшие дни мы не ожидаем, что ситуация будет резко ухудшаться. Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком,

– отметил Игорь Кузин.

Однако, он напомнил, что в прошлом году пик наблюдали через полтора – два месяца после тех цифр, которые регистрируют в стране сейчас.

В то же время в Минздраве не исключают, что всплеск коронавируса может начаться раньше.

Такая вспышка может произойти раньше, но сейчас есть все возможности для того, чтобы ее не допустить,

– добавил Кузин.

Заместитель отметил, что вакцинация действительно защищает от тяжелого течения болезни, а от поведения граждан зависит то, насколько быстро Украина будет заходить в желтую, оранжевую или красную зону.

Чем больше людей мы сейчас охватим прививками, тем меньше будем иметь последствий для системы здравоохранения, для здоровья людей, и тем меньше будем иметь летальных случаев осенью, когда такая вспышка действительно будет,

– отметил Игорь Кузин.

Как действовать против Дельты

По словам Игоря Кузина, базовые профилактические вещи, которые применяли в начале пандемии COVID-19, так же эффективно действуют и против штамма Дельта.

Базовые профилактические средства:

избегание мест массового скопления,

использование антисептиков,

обработка рук,

этикет чихания.

К слову, ранее прогнозировали, что ситуация с COVID-19 в Украине может ухудшиться уже в конце июля.

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Источник: Минздрав