Исследователям из Норвегии удалось определить молекулярные причины, которые на фоне избыточного веса повышают риск развития злокачественной опухоли.

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Молекулярный механизм, который запускает рак

К развитию рака приводят генетические изменения, нарушающие нормальное ограничение роста клеток. Избыточный вес уже давно относится к факторам риска рака. Однако до сих пор ученые не знали точных причин этой взаимосвязи.

Внимание! Сегодня от избыточного веса и ожирения страдает примерно четверть населения мира, а на фоне непрерывного роста этих показателей ученые прогнозируют и рост заболеваемости раком.

Оказалось, что связанные с ожирением липиды делают раковые клетки более агрессивными и склонными к образованию опухолей. Это обусловлено тем, что клетки адаптируются в ответ на микроокружение клеток рака, а не на их распространение.

Это означает, что даже при отсутствии новых мутаций гена ожирение увеличивает риск образования опухоли,

– пояснил соавтор работы Нильс Хальберг.

Важные выводы

Теперь ученые раскрыли взаимодействие двух сложных заболеваний. Это позволит разработать более эффективные методы лечения рака и с особым вниманием отслеживать состояние пациентов с раком и ожирением, а также здоровых людей с избыточным весом.

Немного цифр: По статистике, в мире живет почти 2 миллиарда взрослых и детей с избыточным весом, поэтому ученые прогнозируют рост заболеваемости раком. Сегодня ожирение провоцирует примерно полмиллиона новых случаев каждый год.

Также, как известно, ожирение является ведущим фактором риска сахарного диабета второго типа.