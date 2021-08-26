Ожирение во время беременности повышает риск онкологии у детей: результаты исследования

Беременные женщины с высоким индексом массы тела входят в группу высокого риска различных осложнений во время беременности и родов. Исследование, которое охватило 60 лет, показало, что ожирение у будущей мамы может иметь долгосрочные негативные последствия и для ее ребенка.

Большое исследование

Ученые отметили, что за последние годы в развитых странах заболеваемость раком кишечника среди пожилых людей уменьшилась, однако среди молодых пациентов показатели удвоились. Ученые предположили, что на это могли повлиять не только наследственность или особенности питания, но и некоторые факторы внутриутробное развитие, например, ожирение у матери.

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Чтобы определить эту связь, ученые воспользовались данными Исследования здоровья и развития детей (CHDS), в котором принимали участие более 18,7 тысячи пар матерей и детей, которые родились с 1959 по 1966 годы.

Влияние ожирения беременных на детей

За 60-летний период злокачественные новообразования кишечника были диагностированы у 68 человек в возрасте от 18 до 56 лет, причем около половины из них (48,5%) заболели до 50 лет. Почти каждый пятый пациент в этой выборке имел неблагоприятный семейный анамнез.

Ученые сопоставили полученные данные с информацией о весе массы тела матерей во время беременности. Оказалось, что у детей женщин с ожирением риск развития этого вида рака во взрослом возрасте был почти вдвое выше.

Еще выше этот риск был у тех людей, чьи матери быстро набрали лишний вес во время беременности – увеличение в 4 раза. Вероятность развития рака кишечника также повышалась у детей, родившихся с избыточным весом – более 4 000 граммов.

Наши результаты предоставляют убедительные доказательства того, что особенности внутриутробного развития являются важным фактором риска колоректального рака и могут способствовать увеличению показателей заболеваемости у молодых людей,

– отметили ученые.

Другое исследование, проведенное в Великобритании, показало, что ожирение может нанести существенный вред здоровью не только матери, но и ребенка, у них часто возникает неалкогольная жировая болезнь печени