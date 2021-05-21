Солнечный ожог – это воспалительная реакция тканей, вызванная повреждением ДНК кожи под воздействием ультрафиолетовых лучей. Чаще всего это происходит на солнце, но обгореть можно и в солярии.

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Симптомы, хорошо знакомые многим из нас: покраснение кожи, которая становится горячей на ощупь и очень чувствительна к любому контакту, иногда ощущение усталости и головокружения. При сильном ожоге (II степени) могут возникнуть пузыри.

Больше всего солнечным ожогам подвержены люди со светлой кожей, и чем она светлее, тем сильнее поражения, причем это может произойти за считанные минуты. В свою очередь, владельцы смуглой кожи обгорают дольше, или же они получают ожог только в экстремальных случаях, так как их организм вырабатывает больше меланина – пигмента, который защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета.

Что делать, если обгорели на солнце

К сожалению, специфического лечения солнечных ожогов не существует, можно только облегчить дискомфорт и ускорить заживление.

Чаще принимайте прохладный душ или ванну, чтобы облегчить боль, а затем промокните кожу сухим полотенцем, оставив на ней немного воды. Когда кожа немного подсохнет, нанесите увлажняющий крем.

Используйте кремы и лосьоны, содержащие экстракт алоэ вера, который успокаивает, заживляет и предотвращает шелушение. Можно также использовать средства с гидрокортизоном.

Если боль сильная, примите ибупрофен или аспирин, это также поможет снять отек.

Пейте как можно больше воды. Солнечный ожог "притягивает" жидкость к поврежденным участкам кожи, и обильное питье поможет избежать обезвоживания.

Носите закрытую одежду, лучше из плотных тканей, через которые не проникает солнечный свет. Но ни в коем случае не обтягивающую – это может усилить раздражение и боль.

Можно прикладывать холодные компрессы к пораженным участкам, чтобы охладить кожу, а в прохладную ванну добавлять несколько столовых ложек соды и одну чашку овсянки – это поможет уменьшить воспаление.

Чего делать нельзя при солнечных ожогах