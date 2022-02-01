Кожа младенцев очень нежная, и там, где родителям безопасно, ребенок может обжечься. Если малыш все-таки обжегся, прежде чем утешать его, постарайтесь сосредоточиться на оказании первой помощи. Это очень важно – немедленная реакция взрослого ускорит заживление ожога, уменьшит его площадь и тяжесть поражения кожи.

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Первая помощь при ожогах

1. Заберите ребенка подальше от источника ожога. Если одежда горит, погасите пламя полотенцем, плотным одеялом или другой тканью.

Охладите обожженное место, сделайте это как можно быстрее, поместив пострадавшую часть тела под проточную холодную (не ледяную) воду на 10 – 20 минут. Держите воду холодной, а силу струи низкой.

2. Охлаждение поможет снизить глубину ожога и поможет ране заживать быстрее. Не используйте для охлаждения лед или воду со льдом, так как это может снизить приток крови к пораженным тканям.

Охлаждайте только пораженный участок, а не все тело ребенка. Для туловища используйте душ, а не погружение в ванную. Если вы погрузите ребенка в холодную ванну, через 20 минут он может переохладиться. Не дуйте на ожог, потому что в рану может попасть инфекция.

3. Пока охлаждаете пораженное место, оцените серьезность ситуации. Вызовите скорую помощь, если:

ожог ребенка занимает более 5% его кожи;

ожог вызван электрическим током или химическими веществами;

ожог на лице, шее, кистях, стопах или промежности;

ожог поражает всю конечность;

ожог получен при пожаре, ребенок надышался дыма;

симптомы ребенка или его общее состояние пугают вас тяжестью, вы опасаетесь за жизнь ребенка.

В других ситуациях обратитесь к педиатру или хирургу амбулаторно в ближайшие сутки.

4. Снимите всю тесную одежду, прежде чем пострадавшая часть тела набухает. Если снятие одежды усиливает боль – аккуратно разрежьте ее ножницами. Если часть одежды прилипла к ране – разрежьте и снимите те части, которые легко снять, но не отрывайте кусок прилипшей к ране одежды, это сделает врач.

5. Наложите стерильную повязку на место ожога. Старайтесь не повреждать пузырьки, если они есть. Оптимально использовать гидрогелевые повязки типа Hydrocoll или мазевые повязки Branolind – они не прилипают к ране после ее подсыхания, их затем легко удалять при перевязках. Или вы можете использовать стерильную хлопчатобумажную марлю, но не используйте вату.

Не используйте! Крем для кожи или спрей (даже с пантенолом), мед, масло, сметану, сырой картофель, сырой яичный белок и т.д. Это только удерживает тепло и увеличит глубину и площадь ожога, а также может занести инфекцию в рану. Наносите соответствующий крем от ожогов после консультации с врачом вашего ребенка.

6. После того, как вы оказали ребенку первую помощь при ожоге, вы можете облегчить боль с помощью детского парацетамола или ибупрофена в возрастной дозировке.

Если площадь ожога 1 – 2%, если кожа просто покраснела и болит, пузырьков нет или они совсем небольшие, если место ожога не на лице, промежности и других опасных местах – такой ожог может быть вылечен без участия врача. Однако в большинстве случаев лучше показать ребенка специалисту, чтобы получить советы по оптимальному уходу за ожоговой раной и профилактике осложнений.

Что делать, чтобы ребенок не обожглась