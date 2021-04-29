Как проходило исследование

В исследование включены данные из 14 штатов США о 417 взрослых в возрасте 65 лет и старше, которые были госпитализированы с симптомами COVID-19 с января по март этого года. У 187 подтвердился коронавирус, у остальных больных ПЦР-тест показал отрицательный результат.

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Ученые обнаружили, что среди пациентов с подтвержденным COVID-19 большинство не были привиты. Только 18 пациентов (10%) получили первый компонент вакцин Pfizer или Moderna, и только один человек с положительным ПЦР-тестом был полностью привит, что составляет всего 0,5% от общего числа пациентов в этой группе.

Данные показали также: что из 230 человек с отрицательным результатом теста 44 (19%), были привиты первой дозой, а 18 (8%) получили обе дозы.

Эффективность вакцины от коронавируса для пожилых

Финальные расчеты показали, что вакцины Pfizer и Moderna снижают риск госпитализации у пожилых людей на 94% среди полностью привитых и на 64% среди тех, кто получил один компонент.

Эти результаты согласуются с результатами других исследований, которые подтвердили эффективность вакцин для пациентов в возрасте 65 лет и старше,

– заявили авторы исследования.

Вместе с тем ученые подчеркнули, что эти данные также свидетельствуют о том, что риск тяжелого течения и госпитализации сохраняется даже у полностью привитых людей. Поэтому люди, особенно из групп риска, которые получили обе дозы вакцины, должны продолжать соблюдать все необходимые меры профилактики – носить маски и соблюдать социальную дистанцию.



Сравнение вакцин от COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала