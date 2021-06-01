Больных пациентов должны долечить в отделении, которое планируют закрыть, или же перевести в другую больницу. Об этом должна позаботиться городская власть.
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В Минздраве объясняют, что Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) финансирует ведение и лечение всех COVID-случаев.
Минздрав и Нацслужба здоровья готовы помочь представителям местной власти в налаживании новых маршрутов пациентов и предоставить все необходимые для этого данные и экспертизу,
– говорится в сообщении.