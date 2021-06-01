Пациентов не могут "выписывать" из больниц из-за закрытия COVID-отделений, – Минздрав

В Украине некоторые больницы сворачивают ковидные отделения из-за снижения заболеваемости коронавирусом. Однако при этом они не должны "выписывать" пациентов, которые не долечились от вируса.

Больных пациентов должны долечить в отделении, которое планируют закрыть, или же перевести в другую больницу. Об этом должна позаботиться городская власть.

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В Минздраве объясняют, что Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) финансирует ведение и лечение всех COVID-случаев.

Минздрав и Нацслужба здоровья готовы помочь представителям местной власти в налаживании новых маршрутов пациентов и предоставить все необходимые для этого данные и экспертизу,

– говорится в сообщении.

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Если вас принудительно "выписывают" из ковидного отделения, хотя вы еще не выздоровели, обращайтесь с информацией о таком случае на горячую линию НСЗУ по номеруили в контакт-центр Минздрава по номеру