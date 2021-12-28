Пациентов с Омикроном выписывают уже через 3 дня: последние данные из Великобритании

В Великобритании сообщили, что фиксируют все меньше госпитализированных пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной поддержке.

Об этом заявил научный советник правительства Великобритании, профессор медицины Джон Белл. При этом отметил, что сократилась и средняя продолжительность пребывания больных в медучреждении.

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Времена высокой смертности – в прошлом

Теперь их выписывают примерно через 3 дня. И все это на фоне распространения штамма Омикрона. Порядок состоит в том, что за последние недели среди населения увеличилось количество госпитализаций.

Однако болезнь "кажется менее тяжелой, и многие проводят в больнице относительно короткое время".

Профессор заявил, что времена высокой смертности в результате заражения коронавирусом в стране – уже в прошлом.

Омикрон – не та болезнь, которую мир наблюдал год назад,

– заявил Белл.

И добавил: "Ужасные сцены, которые мы наблюдали год назад в переполненных палатах интенсивной терапии, когда многие преждевременно умирали, сейчас, по моему мнению, стали лишь историей".

Коронавирус в Великобритании

В течение нескольких волн коронавируса (в частности, когда господствовал Дельта-штамм, а теперь Омикрон) количество случаев тяжелого течения заболевания и смертности от этой болезни в основном не изменилось с тех пор, как большинство жителей страны вакцинировались против COVID-19. Об этом заявил советник британского правительства.

Всего за время пандемии в стране коронавирусом заболели 12 338 676. Из них 148 021, к сожалению, умерли. В то же время выздоровели от недуга 10 179 898 человек. Такие данные по состоянию на 28 декабря находятся на портале Worldometers.

Госпитализация и Омикрон: последние данные

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

Сразу 2 новых исследования показали, что зараженные штаммом Омикрон на 40% реже попадают в больницы и на 20% реже обращаются за медицинской помощью, чем больные штаммом Дельта.

Согласно исследованиям в ЮАР, инфицированные Омикроном в 11 раз реже (лишь 1,7%) нуждаются в госпитализации, чем инфицированные Дельтой.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Исследование показало, что вакцина Pfizer обеспечила только 33% защиты от заражения штаммом Омикрон.

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