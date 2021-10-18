О ситуации с коронавирусом в Херсоне рассказал исполняющий обязанности заместителя городского головы Роман Головня. Соответствующее видео он обнародовал в своем фейсбуке.

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По словам чиновника, в течение длительных выходных в городе подтвердили около 1 500 случаев COVID-19, от осложнений болезни умер 41 человек. Эти цифры, отметил Головня, свидетельствуют о том, что решение о введении в Херсоне красной зоны карантина было правильным.

Справка. Херсонская область стала "красной" 15 октября. Кроме этого, государственная комиссия предложила ввести дополнительные карантинные ограничения там, где фиксируют вспышки болезни.

Мест в больницах Херсона не хватает

Исполняющий обязанности заместителя городского головы обратил внимание на то, что достаточно критическая ситуация с госпитализацией и койкоместами. Людей приходится направлять в ближайшие больницы, в частности – в город Алешки, что в 20 километрах от Херсона. В то же время отрабатывают и вариант Белозерской районной больницы.

Просьба с пониманием отнестись к ситуации, которая сложилась. В больницах Херсона мы стараемся максимально быстро выписывать больных, которые выздоравливают. Но количество мест ограничено,

– пояснил Головня.

Кроме этого, он призвал горожан серьезно относиться к ограничительным мерам из-за коронавируса. Якобы только это позволит обезопасить себя и близких от болезни. Сейчас больницы Херсона обеспечены кислородом, но дефицит становится больше, ведь ситуация по всей стране ухудшается.

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