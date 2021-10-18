Пациентов везут в другие города: в Херсоне COVID-больницы заполнены почти на 100%
Ситуация с коронавирусом в Херсоне достаточно критическая. По состоянию на 18 октября городские больницы, которые работают с больными COVID-19, заполнены почти на 100%.
О ситуации с коронавирусом в Херсоне рассказал исполняющий обязанности заместителя городского головы Роман Головня. Соответствующее видео он обнародовал в своем фейсбуке.
Интересно "Противоковидные" патрули: в Херсоне появились особые полицейские
По словам чиновника, в течение длительных выходных в городе подтвердили около 1 500 случаев COVID-19, от осложнений болезни умер 41 человек. Эти цифры, отметил Головня, свидетельствуют о том, что решение о введении в Херсоне красной зоны карантина было правильным.Справка. Херсонская область стала "красной" 15 октября. Кроме этого, государственная комиссия предложила ввести дополнительные карантинные ограничения там, где фиксируют вспышки болезни.
Мест в больницах Херсона не хватает
Исполняющий обязанности заместителя городского головы обратил внимание на то, что достаточно критическая ситуация с госпитализацией и койкоместами. Людей приходится направлять в ближайшие больницы, в частности – в город Алешки, что в 20 километрах от Херсона. В то же время отрабатывают и вариант Белозерской районной больницы.
Просьба с пониманием отнестись к ситуации, которая сложилась. В больницах Херсона мы стараемся максимально быстро выписывать больных, которые выздоравливают. Но количество мест ограничено,
– пояснил Головня.
Кроме этого, он призвал горожан серьезно относиться к ограничительным мерам из-за коронавируса. Якобы только это позволит обезопасить себя и близких от болезни. Сейчас больницы Херсона обеспечены кислородом, но дефицит становится больше, ведь ситуация по всей стране ухудшается.
Коронавирус и красная зона на Херсонщине: актуальное
- Херсонская область первой вошла в красную карантинную зону. В ближайшее время там планируют открыть еще одну COVID-больницу и развернуть дополнительно до 400 коек.
- Из-за введения ограничений красной карантинной зоны в городе может начаться транспортный коллапс. Водители маршруток отказываются выходить на рейс, якобы это – невыгодно.