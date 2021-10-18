Пациентов везут в другие города: в Херсоне COVID-больницы заполнены почти на 100%

Ситуация с коронавирусом в Херсоне достаточно критическая. По состоянию на 18 октября городские больницы, которые работают с больными COVID-19, заполнены почти на 100%.

О ситуации с коронавирусом в Херсоне рассказал исполняющий обязанности заместителя городского головы Роман Головня. Соответствующее видео он обнародовал в своем фейсбуке.

Интересно "Противоковидные" патрули: в Херсоне появились особые полицейские

По словам чиновника, в течение длительных выходных в городе подтвердили около 1 500 случаев COVID-19, от осложнений болезни умер 41 человек. Эти цифры, отметил Головня, свидетельствуют о том, что решение о введении в Херсоне красной зоны карантина было правильным.

Мест в больницах Херсона не хватает

Херсонская область стала "красной" 15 октября. Кроме этого, государственная комиссия предложила ввести дополнительные карантинные ограничения там, где фиксируют вспышки болезни.

Исполняющий обязанности заместителя городского головы обратил внимание на то, что достаточно критическая ситуация с госпитализацией и койкоместами. Людей приходится направлять в ближайшие больницы, в частности – в город Алешки, что в 20 километрах от Херсона. В то же время отрабатывают и вариант Белозерской районной больницы.

Просьба с пониманием отнестись к ситуации, которая сложилась. В больницах Херсона мы стараемся максимально быстро выписывать больных, которые выздоравливают. Но количество мест ограничено,

– пояснил Головня.

Кроме этого, он призвал горожан серьезно относиться к ограничительным мерам из-за коронавируса. Якобы только это позволит обезопасить себя и близких от болезни. Сейчас больницы Херсона обеспечены кислородом, но дефицит становится больше, ведь ситуация по всей стране ухудшается.

Коронавирус и красная зона на Херсонщине: актуальное