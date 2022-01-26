Пациенту в США отказали в пересадке сердца, потому что он был невакцинированным

Больница в США отказала пациенту в пересадке сердца – по крайней мере частично.

Все из-за того, что 31-летний мужчина не получил ни одной дозы вакцины против коронавируса. Как рассказал его отец, вакцина "противоречит основным принципам его сына, он в это не верит".

Важно Каждые 12 секунд кто-то умирает от коронавируса, – ВОЗ

В то же время в больнице заявили, что просто соблюдают правила. Так, кандидаты на трансплантацию должны отвечать определенным требованиям: иметь прививку против коронавируса и вести соответствующий образ жизни.

Это нужно, "чтобы создать лучшие шансы для успешной операции, так и оптимизировать выживание пациентов после трансплантации, учитывая, что их иммунная система сильно подавлена".

Учитывая дефицит доступных органов, мы делаем все возможное, чтобы пациент, которому пересадили орган, имел наибольшие шансы на выживание,

– отметили врачи.

Поэтому, по словам отца, мужчину, который остро нуждается в новом сердце, исключили из списка ожидания на трансплантацию.

Стоит отметить, что после любой трансплантации органов иммунная система пациента почти не работает, и даже обычная простуда может оказаться смертельной. Об этом сообщил доктор Артур Каплан, руководитель отдела медицинской этики в Школе медицины Гроссмана Нью-Йоркского университета.

"Органов не хватает, мы не собираемся раздавать их тем, кто имеет низкие шансы выжить, когда другие, которые вакцинированы, имеют больше шансов выжить после операции", – отметил он.

Что известно о больном мужчине

Он находится в больнице с 26 ноября 2021 года. Он страдает от наследственной болезни сердца, из-за которой его легкие наполняются кровью и жидкостью.

Мужчина переживает, что у него может возникнуть воспаление сердца – потенциальный побочный эффект от вакцинации против коронавируса и что это может быть опасным, несмотря на слабость его сердца.

Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) отмечает, что такой побочный эффект действительно может быть, однако является. Поэтому CDC поощряет реципиентов трансплантации и тех, кто находится в их ближайшем окружении, получить полную вакцинацию и бустерную дозу.

Мужчина также имеет двоих детей, скоро должен родиться третий ребенок. Сейчас он до сих пор находится в больнице.

Причины могли быть и другие

Кроме этого, тщательно сформулированное заявление больницы может также означать, что причиной отказа пациенту могли быть и другие факторы, кроме отсутствия вакцинации. Однако они отказались обсуждать детали, ссылаясь на конфиденциальность информации.

В больнице также добавили, что большинство из 100 тысяч людей, которые находятся в списках ожидания на трансплантацию органов, не получат орган в течение 5 лет из-за того, что их банально не хватает.