Пациенты с астмой имеют сниженные риски рака: как это поможет в лечении онкологии

У пациентов с астмой снижен риск развития опухоли головного мозга и ученые длительное время не знали причины этой необычной взаимосвязи.

Ученые смогли определить, как работает данный механизм и успешно применили экспериментальную терапию. Она базируется на принципах перепрограммирования иммунных клеток против глиомы.

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Какой механизм обнаружили ученые

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета изучали взаимосвязь астмы и рака головного мозга. Оказалось, что у пациентов с астмой риск рака мозга ниже благодаря особому поведению Т-клеток, которые играют решающую роль в развитии опухоли.

При астме происходит сужение и воспаление дыхательных путей, в результате активизируются иммунные клетки.

Детали исследования

Эксперименты на моделях мышей показали, что это поведение Т-клеток предотвращает развитие глиомы: наличие астмы у животных защищало их от развития рака, к которому они были генетически предрасположены.

Дальнейшие эксперименты раскрыли подробности этого механизма. При астме активизированные Т-клетки секретируют белок Декорин, который усиливает симптомы болезни, однако в мозге он показал обратные свойства.

Декорин блокировал активацию иммунных клеток мозга – микроглии, которые обычно способствуют росту и развитию опухолей головного мозга, через путь NFkappaB.

Перспектива открытия

Новые данные показывают ученым новый путь лечения рака мозга. В частности, речь идет о лечении декорином или фенетиловым эфиром кофейной кислоты, который ингибирует путь NFkappaB. Действующие вещества уже показали эффективность в предотвращении развития рака у мышей.

Теперь команда планирует провести аналогичные эксперименты на моделях других типов опухолей мозга, чтобы изучить универсальность подхода.