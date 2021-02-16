В Ивано-Франковской Центральной городской клинической больнице, которая принимает пациентов с COVID-19, заняты все койки. Больные вынуждены лежать в коридорах, столовых и кабинетах врачей.

Во время оперативного совещания в Ивано-Франковске начальник управления здравоохранения городского совета Мария Бойко сообщила, что в ЦГКБ Франковска критическая ситуация.

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Ситуация в ЦГКБ только за последние сутки:

За сутки в больницу госпитализировали 95 пациентов,

Из них 79 имеют пневмонию,

В реанимации находятся 16 больных,

На кислородной терапии – 89.

Сейчас медицинский персонал разворачивает дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Под нужды выделили 2 этажа городского перинатального центра, где есть отдельный вход, помещение и профессиональный персонал.

Бойко добавила, что на территории общины наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19. Только в феврале инфекцию обнаружили в 1389 человек. Тогда как за весь январь было зарегистрировано 1353 больных.

В городской клинической больнице №1, которая принимает больных коронавирусом, занято уже 80% койкомест. Зато в городской клинической детской больнице лечат 83 пациентов. 3 ребенка находятся в реанимации.

Коронавирус в Ивано-Франковской области

Источник: аппарат СНБО Украины