Пациенты лежат в коридорах: в больнице Франковска критическая ситуация, заняты все кровати
В Ивано-Франковской Центральной городской клинической больнице, которая принимает пациентов с COVID-19, заняты все койки. Больные вынуждены лежать в коридорах, столовых и кабинетах врачей.
Источник:24 канал
Во время оперативного совещания в Ивано-Франковске начальник управления здравоохранения городского совета Мария Бойко сообщила, что в ЦГКБ Франковска критическая ситуация.
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Ситуация в ЦГКБ только за последние сутки:
- За сутки в больницу госпитализировали 95 пациентов,
- Из них 79 имеют пневмонию,
- В реанимации находятся 16 больных,
- На кислородной терапии – 89.
Сейчас медицинский персонал разворачивает дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Под нужды выделили 2 этажа городского перинатального центра, где есть отдельный вход, помещение и профессиональный персонал.
Бойко добавила, что на территории общины наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19. Только в феврале инфекцию обнаружили в 1389 человек. Тогда как за весь январь было зарегистрировано 1353 больных.
В городской клинической больнице №1, которая принимает больных коронавирусом, занято уже 80% койкомест. Зато в городской клинической детской больнице лечат 83 пациентов. 3 ребенка находятся в реанимации.
Коронавирус в Ивано-Франковской области
Источник: аппарат СНБО Украины
- С начала пандемии в регионе зарегистрировали 55 854 случаев заражения коронавирусом, 621 из которых – за прошедшие сутки.
- 1058 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. Зато 45 457 пациентам удалось преодолеть недуг.
- По состоянию на 16 февраля в Ивано-Франковской области зарегистрировано 9339 активных больных.
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