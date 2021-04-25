Пакистан готов поставить в Индию аппараты ИВЛ, аппаратуру по подаче кислорода, рентгеновские аппараты и средства индивидуальной защиты.

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Минздрав Пакистана заявил о готовности сотрудничать с индийской стороной для того, чтобы все это оборудование и средства были доставлены в страну как можно скорее.

Пакистанский министр иностранных дел Шах Махмуд Куреш сказал, что Исламабад исходит из принципов политики гуманизма и ждет ответа от Дели.

Коронавирус в Индии: короткая статистика

Данные взяты из Аппарата СНБО Украины

Третьи сутки подряд в Индии регистрируют более 300 тысяч новых больных. За вчера, 24 апреля, в стране обнаружили 349 691 случай инфицирования. Кроме того, в Индии за минувшие сутки сделали прививки против коронавируса 2 901 412 человек, общее количество вакцинированных граждан возросло до 138 379 832.

За все время пандемии в Индии:

заболели – 16 960 172.

умерли – 192 311.

выздоровели – 14 085 110.



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