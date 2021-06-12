В Пакистане будут блокировать телефоны тем, кто не будет вакцинироваться от COVID-19

В Пакистанской провинции Пенджаб правительство решило блокировать мобильные телефоны людей, которые отказались от вакцинации от COVID-19.

Решение уже приняли

В департаменте первичной медико-санитарной помощи Пенджаба объяснили, что "сначала это было всего лишь предложение, но люди не решались пройти вакцинацию, поэтому решение приняли". Сейчас государственное агентство связи будет решать, как реализовать данную меру.

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В то же время темпы вакцинации в Пакистане немного увеличились, в среднем ежедневно проводят более 200 тысяч прививок, но это все еще составляет лишь небольшую часть от 220 миллионного населения.

В Пакистане распространяют слухи о вакцинации

: в провинции пока сделали почти 10,5 млн прививок.

В правительстве объяснили, что это связано с низким уровнем образования, а также мешает дезинформация о вакцинации.

Люди распространяют слухи по поводу побочных эффектов вакцин, а также о том, что прививки вызывает бесплодие или смерть в течение двух лет.

Поэтому, правительство всячески поощряет граждан вакцинироваться. В частности, тем, кто все же вакцинируется, позволят доступ в кинотеатры, праздничные залы и святыни. Кроме того, снимут ограничения для предприятий в районах, где прививкой защищены более 20% населения.

Статистика распространения COVID-19 в Пакистане: по состоянию на 12 июня в стране зафиксировали 939 931 случай передачи коронавируса. Жертвами болезни стали более 21 тысячи граждан.