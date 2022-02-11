В организации утверждают, что будут появляться все новые варианты коронавируса. Об этом заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумы Сваминатан в пятницу, 11 февраля, во время визита в ЮАР.

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Он отметил, что пандемия COVID-19 далека от своего завершения мире, так как будут появляться новые варианты коронавируса.

Мы были свидетелями того, как развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии,

– убежден представитель ВОЗ.

Что известно о визите ВОЗ в ЮАР

Сваминатан входит в делегацию ВОЗ во главе с ее генеральным директором Тедросом Аданомом Гебреисусом. Они посетили южноафриканский город Кейптаун, а именно лабораторию местной компании Afrigen Bioligy.

Она первой в Африке создала вакцину против коронавируса на основе новейшей технологии матричных РНК (mRNA), соответствующих научным разработкам компании Moderna.

К слову. В Moderna ранее заявляли, что не будут обеспечивать соблюдение патентов на свою вакцину. То есть они сами позволили ученым в Кейптауне создать собственную версию препарата.

Уже в конце 2022 года начнутся клинические испытания новой вакцины.

Предыдущие заявления: пандемия закончится в 2022

В своем новогоднем обращении Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что 2022 год может стать последним годом пандемии коронавируса. Однако только при условии, если странам мира удастся покончить с несправедливостью и неравенством при распределении вакцин.