В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса не является последней, которую придется пережить человечеству. Миру необходимо сделать выводы и развивать первичную медицину.

Еще год назад человечество представить себе не могло, что придется пережить пандемию коронавируса. Однако за 12 месяцев жизнь перевернулась с ног на голову. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

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История говорит нам, что нынешняя пандемия (COVID-19 – 24 канал) не будет последней, и что эпидемии являются жизненной реальностью,

– подчеркнул Гебреисус.

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