Пандемия COVID-19 – сильнейшая травма со времен Второй мировой войны, – ВООЗ
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса – это самая сильная травма человечества со времен Второй мировой войны. Она будет окажет значительное влияние на наше будущее.
Источник:Синьхуа
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что от пандемии COVID-19 пострадал почти весь мир.
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Из-за того, что Вторая мировая война затронула много людей, мир пережил массовую травму. Теперь же из-за масштаба пандемии COVID-19 еще больше людей пострадали, почти весь мир,
– отметил Гебрейесус.
По словам главы ВОЗ, государствам необходимо учитывать это.
В ВОЗ также отметили, что очень важно поддерживать свое не только физическое, но и ментальное здоровье.
Что говорят психологи
- Психотерапевт Олег Чабан заявил, что у людей, переболевших COVID-19, часто диагностируют депрессию и тревожные расстройства.
- Ученые из Оксфорда объявили, что коронавирус поражает центральную нервную систему и вызывает нарушение когнитивных функций, а также проблемы с психикой.
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