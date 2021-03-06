В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса – это самая сильная травма человечества со времен Второй мировой войны. Она будет окажет значительное влияние на наше будущее.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что от пандемии COVID-19 пострадал почти весь мир.

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Из-за того, что Вторая мировая война затронула много людей, мир пережил массовую травму. Теперь же из-за масштаба пандемии COVID-19 еще больше людей пострадали, почти весь мир,

– отметил Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, государствам необходимо учитывать это.

В ВОЗ также отметили, что очень важно поддерживать свое не только физическое, но и ментальное здоровье.

Обратите внимание! Президент США Джо Байден заявил, что мир переживает боль от потерь из-за пандемии. По словам политика, только в США от коронавируса умерло больше людей, чем в то же время во время Первой мировой войны, Второй мировой войны и Вьетнамской войны.

Что говорят психологи