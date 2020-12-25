Пандемия COVID-19 только на середине пути: предположение ВОЗ
В ВОЗ считают, что говорить об окончательном преодолении пандемии COVID-19 пока еще рано. Ведь подобные вирусы развиваются минимум 2 года.
Такое предположение озвучил директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге. В то же время Всемирная организация здравоохранения очень осторожна с прогнозами, отметил он в интервью изданию НВ.
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Ведь, как отметил Клюге, нет более неблагодарной работы, чем предсказывать что-то непредсказуемое. Директор Европейского бюро ВОЗ подчеркнул, что распространение болезни удается сдерживать благодаря локдаунам и ограничениям.
Когда активно применяются меры профилактики и контроля над вирусом, он идет на спад. Стоит расслабиться – снова видим быстрый рост количества больных,
– подчеркнул он.
Заметим, что COVID-19 подхватили уже почти 80 миллионов людей по всему миру. Более 1,5 миллиона человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. Лидерами по количеству больных остаются США, Индия и Бразилия.
Что еще говорят в ВОЗ
- Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ситуация с COVID-19 улучшится до конца 2021 года. В то же время начало года будет непростым.
- Также в ВОЗ отреагировали на распространение новой мутации коронавируса, обнаруженной в ряде стран. Там заверили, что ситуация пока под контролем.
- Представители ВОЗ убеждены, что властям нужно стремиться к диалогу с обществом. Ведь это позволит сделать борьбу с вирусом эффективной.
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