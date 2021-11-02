Гонконгский грипп

Пандемию "гонконгского" или "азиатского" гриппа вызвал штамм H3N2 вируса гриппа A, мутировавшего от H2N2. Первая вспышка была зафиксирована в Гонконге в середине 1968 года, в США инфекцию привезли солдаты, возвращавшиеся с войны во Вьетнаме. Эта инфекция по разным оценкам унесла от 1 до 4 миллионов жизней, в США умерли около 100 тысяч жителей.

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Ученые предположили, что вспышка гриппа 1968 года могла повлиять на смертность от COVID-19 также, как повлияла пандемия "испанки" на снижение заболеваемости туберкулезом. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые проанализировали уровень госпитализации и смертности от "гонконгского гриппа" в разных возрастных группах и сопоставили полученные данные с информацией о заболеваемости и смертности от COVID-19 в первой половине 2020 года.

Снижение смертности и тяжести течения коронавируса

Во время вспышки инфекции в 1968 году около 40% смертей приходилось на пациентов моложе 65 лет. Теперь ученые обнаружили, что в районах, которые наиболее пострадали от "гонконгского гриппа", смертность среди населения 60 – 69 лет была ниже, чем в других округах, в среднем на 1 – 2%, в том числе в домах для людей преклонного возраста.

В этой возрастной группе также наблюдались более низкие показатели осложнений и госпитализации по сравнению с людьми того же возраста, которые жили в детстве в местах, где влияние пандемии было значительно ниже. Гипотезу ученых подтвердило и то, что в возрастной группе 40 – 59 лет тенденции к снижению смертности не было.

Почему грипп защищает от коронавируса

По мнению ученых, речь идет о биологическом феномене, в основе которого есть генерализованный иммунный ответ, который получили в раннем детстве или юности. Возможно также, что те, кто выжил в пандемии в 1968 году, имели врожденную защиту от вирусов, которая позволила им легче перенести инфекцию.