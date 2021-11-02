Пандемия гриппа 1968 года повлияла на смертность от коронавируса

Американские ученые проанализировали смертность от COVID-19 в разных возрастных группах в местах, наиболее пострадавших от пандемии "гонконгского гриппа" в 1968 году. Оказалось, что предыдущая вспышка тяжелой инфекции могла оставить защитный след.

Гонконгский грипп

Пандемию "гонконгского" или "азиатского" гриппа вызвал штамм H3N2 вируса гриппа A, мутировавшего от H2N2. Первая вспышка была зафиксирована в Гонконге в середине 1968 года, в США инфекцию привезли солдаты, возвращавшиеся с войны во Вьетнаме. Эта инфекция по разным оценкам унесла от 1 до 4 миллионов жизней, в США умерли около 100 тысяч жителей.

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Ученые предположили, что вспышка гриппа 1968 года могла повлиять на смертность от COVID-19 также, как повлияла пандемия "испанки" на снижение заболеваемости туберкулезом. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые проанализировали уровень госпитализации и смертности от "гонконгского гриппа" в разных возрастных группах и сопоставили полученные данные с информацией о заболеваемости и смертности от COVID-19 в первой половине 2020 года.

Снижение смертности и тяжести течения коронавируса

Во время вспышки инфекции в 1968 году около 40% смертей приходилось на пациентов моложе 65 лет. Теперь ученые обнаружили, что в районах, которые наиболее пострадали от "гонконгского гриппа", смертность среди населения 60 – 69 лет была ниже, чем в других округах, в среднем на 1 – 2%, в том числе в домах для людей преклонного возраста.

В этой возрастной группе также наблюдались более низкие показатели осложнений и госпитализации по сравнению с людьми того же возраста, которые жили в детстве в местах, где влияние пандемии было значительно ниже. Гипотезу ученых подтвердило и то, что в возрастной группе 40 – 59 лет тенденции к снижению смертности не было.

Почему грипп защищает от коронавируса

По мнению ученых, речь идет о биологическом феномене, в основе которого есть генерализованный иммунный ответ, который получили в раннем детстве или юности. Возможно также, что те, кто выжил в пандемии в 1968 году, имели врожденную защиту от вирусов, которая позволила им легче перенести инфекцию.