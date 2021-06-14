Как пандемия изменила мир – 5 вещей, которые останутся с нами навсегда

После года пандемии мало кто считает, что пандемия закончится, и все будет "как раньше". Мы осознаем, что наша жизнь изменилась, и можно только гадать, что же будет дальше. Вот 5 вещей, которые, как показывают исследования, останутся с нами навсегда.

1. Покупки онлайн

Известная компания "Делойт" исследовала, как вели себя украинские потребители в течение последнего года и как повлияло распространение COVID-19 на их покупательские привычки. Оказалось, что карантин стал катализатором диджитализации сферы ритейла. 63% опрошенных отметили, что карантин повлиял на их потребительские привычки.

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Многие украинцы стали покупать в интернете, и эта тенденция распространяется не только у нас, но и по всему миру. В ковидном 2020 году покупатели потратили в интернете на 900 миллиардов долларов больше, чем за два предыдущих года, сообщили аналитики Mastercard.

Да, частично люди вернутся в офлайн, но не все и не за всеми товарами. Большинство ученых отмечает, что покупательские привычки изменились безвозвратно, и торговля онлайн будет только расти.

Люди поняли преимущества поставок, онлайн-магазинов, удаленной работы. Больше не существует товаров, которые нельзя купить в интернете. Онлайн-шопинг вошел в число самых популярных занятий. Соответственно, каждому бренду время задуматься, как удовлетворить потребность клиента совершать покупки, не вставая с дивана.

Один из интернет-магазинов, который запустился именно в "карантинный год" – Sfera.ua , где на одной площадке можно купить все, что нужно для дома.



Все товары можно легко заказывать с доставкой / Фото Unsplash

2. Работа онлайн

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в видеообращении к 45-тысячному персоналу компании объявил, что через 5 – 10 лет половина штата Facebook не должна сидеть в офисах. Онлайн-работа – также наглядный постпандемический тренд. Крупные компании поддерживают идею работы дома и гибких графиков. Многие из них вводят в действие так называемую гибридную модель – часть недели сотрудник может работать из дома, часть из офиса.

Эксперты рынка труда считают, что удаленная работа поможет, наконец, достичь желаемого work-life balance – баланса между работой и личной жизнью. Люди смогут уделять больше времени своим семьям, а компании – экономить на офисных расходах.

3. Мой дом – моя крепость

Во всем мире возросло внимание к жилым помещениям. Англичане, например, всегда придерживались правила "Мой дом – моя крепость". Во время пандемии весь мир также проникся этой простой истиной. Когда люди поняли, что дом может стать офисом на неопределенное время, мы задумались над организацией пространства.

Выросла ценность собственной недвижимости, потому что когда ты слишком мобильный и не имеешь постоянного жилья, необходимость самоизоляции может стать большой проблемой. Вероятно, что спрос на отдельные, более изолированные от соседей, квартиры, а также дома за городом, будет и дальше расти.

Также страх перед вирусом заставил всех отнестись к уборке с удвоенным вниманием. Во время карантина все стали больше готовить и убирать дома: если мир сошел с ума и ты не можешь контролировать ситуацию снаружи, контролируй ситуацию хотя бы у себя в доме.



Работать из дома стало привычным явлением во время пандемии / Фото Unsplash

4. Тотальная дезинфекция

В целом граждане всех стран мира усвоили прописные истины: за руки не здороваемся, обнимаемся выборочно, безопаснее держать дистанцию, а лучшая доставка – бесконтактная. Мы хотим меньше бывать в толпе, многие пересели на велосипеды, избегая общественного транспорта. Мы по сто раз в день моем руки. Во время пандемии производство дезинфицирующих средств в мире побило все рекорды. Да, в США спрос на гели и санитайзеры для рук вырос примерно на 1400%.

Маски стали таким же аксессуаром, как и шарфики. За их производство взялись люксовые марки и производители демократической одежды (Louis Vuitton, Uniqlo, Hello Kitty), автомобильные бренды (Lamborghini, BMW), крупные ритейлеры, такие как IKEA. Однако после пандемии, как считают исследователи, производство масок сократится, а вот производство дезинфицирующих средств для рук хоть и уменьшится, но все равно будет выше, чем до пандемии.

Средства дезинфекции останутся с нами потому, что теперь все понимают цену элементарных гигиенических навыков. Кроме гелей, производители предлагают и другие виды дезинфекторов – тот же украинский гигант "Биосфера", например, имеет в ассортименте дезинфицирующие влажные салфетки

Антибактериальные салфетки / Фото Smile

Они способны убивать любые вирусы, в том числе и COVID-19. В салфетках специальный антибактериальный состав, который помогает очистить кожу рук, а также предметы бытового назначения. Они удобны тем, что можно протереть экран телефона, спортивные тренажеры, стол в столовой или в офисе, руль автомобиля и другие поверхности, что не очень практично с гелем. А приобрести их можно как оффлайн, так и онлайн, в том же интернет-магазине Sfera.ua.

5. Ценность отношений

Пандемия столкнула нас с новым собеседником – самим собой. Не всем понравилось то, что они увидели и почувствовали, поэтому многие переосмыслили свою жизнь и место теплых отношений в ней.

Многие психологи утверждают, что люди, которые соскучились по социуму, будут добрее, страны, объединенные общей угрозой, начнут помогать друг другу.

Мы наконец поняли, что общение это все-таки роскошь. Поэтому после пандемии ценность отношений будет расти, мы больше внимания будем уделять семьям, понимая, что эти маленькие ячейки на самом деле – Вселенные. И это, пожалуй, хороший побочный эффект пандемии.



Антибактериальные салфетки – незаменимы во время пандемии / Фото Smile