Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что чем ближе Пасха, тем масштабнее и реальнее в Украине будут прогнозы эпидситуации.

По словам Ляшко, Минздрав коммуницирует с религиозными лидерами и относительно их вакцинации от коронавируса.

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Готовимся. Мы ко всему готовимся. Но вопрос в том, что вирус такая зараза, которая тоже готовится ко всем нашим шагам и мутирует, и нам надо эти мутации вылавливать. Мы работаем сейчас с религиозными лидерами, и их заявление о целесообразности и необходимости прививки – это один из наших общих продуктов,

– заявил главный санитарный врач.

По его словам, религиозные лидеры готовы публично вакцинироваться. Среди них сделать прививку должны прежде всего люди пожилого возраста.

"Показать на собственном примере. Их предостережения касались только добровольности вакцинации, и сегодня она в Украине добровольная и бесплатная для всех групп населения, определенных в дорожной карте", – добавил Виктор Ляшко.

Заместитель главы Минздрава добавил, что чем ближе Пасха, тем масштабнее и реальнее в Украине будут прогнозы эпидситуации.

Так как сейчас у нас наблюдается активная вспышка в Западной Украине. Посмотрим, будет ли она распространяться на Центр и Восток, или же все-таки этот зимне-весенний (эпидемиологический) период завершится у нас еще до Пасхальных праздников,

– добавил он.

Также Ляшко отметил, что рост уровня заболеваемости является прогнозируемым.



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