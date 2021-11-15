Пандемия срывает вакцинацию против кори

В течение 2020 года более 22 миллионов младенцев не получили первой дозы вакцины против кори – это на 3 миллиона больше, чем в 2019 году.

Также на тему Израиль разрешил COVID-вакцинацию детей от 5 лет: каким препаратом

Второй компонент вакцины получили лишь 70% детей, тогда как для формирования коллективного иммунитета нужно не менее 95% привитых. Это наибольшее увеличение количества непривитых от кори детей за два десятилетия, что создает угрозу для новых вспышек заболевания, подчеркнули эксперты.

При том, что в первый год пандемии в мире было зарегистрировано на 80% меньше случаев кори в сравнении с 2019 годом, эпидемиологическое наблюдение за этим заболеванием очень ослабло. В частности, в прошлом году в лаборатории во всем мире было направлено наименьшее количество образцов для проведения анализов за десять лет. Крупные вспышки кори произошли в 26 странах, и на них в 2020 году пришлось 84% всех зарегистрированных случаев.

В дополнение к ухудшению иммунитета во всем мире, 24 запланированные кампании прививок были отложены из-за пандемии COVID-19, в результате чего более 93 миллионов людей оказались под угрозой заболевания кори,

– говорится в сообщении ВОЗ и CDC.

Что делать

Эксперты призвали органы здравоохранения всех стран приложить максимум усилий, чтобы восстановить прежние объемы рутинной вакцинации от кори, чтобы закрыть пробелы коллективного иммунитета. Это необходимо сделать до полного открытия границ между странами и снятия ограничений, связанных с передвижением людей.