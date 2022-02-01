Стоит ли рассчитывать на завершение эпидемии

По его словам, сейчас можно с "осторожным оптимизмом" прогнозировать, что COVID-19 удастся преодолеть уже к 2023 году. Он назвал несколько факторов, которые об этом свидетельствуют.

К слову Температура или кашель: Ляшко сказал, когда не следует вызывать скорую

Факторы, которые указывают на окончание пандемии:

появление вакцины;

появление препаратов прямого противовирусного действия;

уменьшение агрессивности штамма.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Это три фактора, которые говорят о том, что можно с осторожным оптимизмом смотреть в 2022 год, как год, в котором может закончиться пандемия".

Ляшко также отметил, что уже в ближайшие дни Украина получит препараты прямого противовирусного действия. Ими будут лечить пациентов с COVID-19.

Внимание! На прошлой неделе в Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса.



Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала

Вас может заинтересовать: абсурдные мифы о вакцинации – смотрите видео