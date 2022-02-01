Пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году, – Ляшко назвал три фактора
1 февраля 2022 , 12:33Читати новину українською
Источник:"Свобода слова на ICTV"
Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, стоит ли украинцам рассчитывать на то, что пандемия коронавируса закончится уже в скором времени.
Стоит ли рассчитывать на завершение эпидемии
По его словам, сейчас можно с "осторожным оптимизмом" прогнозировать, что COVID-19 удастся преодолеть уже к 2023 году. Он назвал несколько факторов, которые об этом свидетельствуют.
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Факторы, которые указывают на окончание пандемии:
- появление вакцины;
- появление препаратов прямого противовирусного действия;
- уменьшение агрессивности штамма.
Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Это три фактора, которые говорят о том, что можно с осторожным оптимизмом смотреть в 2022 год, как год, в котором может закончиться пандемия".
Ляшко также отметил, что уже в ближайшие дни Украина получит препараты прямого противовирусного действия. Ими будут лечить пациентов с COVID-19.Внимание! На прошлой неделе в Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса.
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