Они называют такие наблюдения "тревожными". Об этом свидетельствует новое исследование ученых из Центра контроля и профилактики заболеваний США.
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Похоже, пандемия усугубляет давнюю эпидемию ожирения в стране. Эта проблема может подвергнуть людей риску более серьезного заболевания уже после заражения коронавирусом.
Что обнаружили исследователи
Так, выяснили, что 22% детей и подростков США страдали ожирением в августе 2020 года. Годом ранее эта цифра составляла 19%.
До пандемии: дети со здоровым весом набирали в среднем 3,4 фунта (1,5 килограмма) в год.
Во время пандемии: эта цифра выросла до 5,4 фунта (2,4 килограмма).
Кто пострадал больше всего
По словам исследователей, уровень ожирения резко увеличился у детей в возрасте от 6 до 11 лет. Объясняют, что они больше зависят от своих родителей и, возможно, больше пострадали, когда закрылись школы.
По словам одного из авторов исследования, доктора Элисон Гудман из Центров по контролю и профилактике заболеваний, результаты "существенны и вызывают тревогу".
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Что известно об исследовании
- Исследование было основано на обзоре медицинских карт более чем 432 000 детей и подростков.
- Их возраст составлял от 2 до 19 лет.
- Всех их взвешивали и измеряли как минимум дважды перед пандемией и как минимум один раз в начала пандемии.