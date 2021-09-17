Пандемия коронавируса провоцирует рост ожирения среди детей

Исследователи отметили, что пандемия коронавируса усилила один из факторов риска тяжелого COVID-19. Они связывают болезнь с ростом ожирения среди детей и подростков в США, начиная с 2020 года.

Они называют такие наблюдения "тревожными". Об этом свидетельствует новое исследование ученых из Центра контроля и профилактики заболеваний США.

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Похоже, пандемия усугубляет давнюю эпидемию ожирения в стране. Эта проблема может подвергнуть людей риску более серьезного заболевания уже после заражения коронавирусом.

Что обнаружили исследователи

Так, выяснили, что 22% детей и подростков США страдали ожирением в августе 2020 года. Годом ранее эта цифра составляла 19%.

До пандемии: дети со здоровым весом набирали в среднем 3,4 фунта (1,5 килограмма) в год.

Во время пандемии: эта цифра выросла до 5,4 фунта (2,4 килограмма).

Кто пострадал больше всего

Для детей с умеренным ожирением ожидаемая прибавка в весе увеличилось с 6,5 фунтов (3 кг) в год пандемии до 12 фунтов (5,4 килограмма) после начала пандемии.

По словам исследователей, уровень ожирения резко увеличился у детей в возрасте от 6 до 11 лет. Объясняют, что они больше зависят от своих родителей и, возможно, больше пострадали, когда закрылись школы.

По словам одного из авторов исследования, доктора Элисон Гудман из Центров по контролю и профилактике заболеваний, результаты "существенны и вызывают тревогу".

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Что известно об исследовании