Директор Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен заявила, что пандемия COVID-19 ускоряется. И пока никак нельзя считать, что она закончилась.
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По ее словам, в нескольких странах Южной Америки ситуация с коронавирусом в первые 4 месяца 2021 года значительно хуже, чем в такой же период в 2020 году.
За последнюю неделю в регионе коронавирусом заболели 1,4 миллиона человек. Еще более 36 000 умерли от осложнений, связанных с этим заболеванием.
Это означает, что каждая четвертая смерть от COVID-19, зарегистрированная во всем мире на прошлой неделе, произошла в Северной и Южной Америке.
Мы сможем преодолеть эту пандемию только при сочетании быстрого и справедливого доступа к вакцинам и эффективных профилактических мер. Эта пандемия не только не закончилась, но и ускоряется,
– заявила она.
Директор ПАОЗ призвала страны, у которых есть дополнительные дозы вакцины, рассмотреть возможность их передачи нуждающимся округам в Северной и Южной Америке.
Заболеваемость коронавирусом в мире по состоянию на 29 апреля: главное
Источник: СНБО Украины
- С начала пандемии в мире зарегистрировали 149 588 313 больных коронавирусом. Из них 605 643 только за последние сутки.
- Сейчас во всем мире свое лечение продолжают 59 600 564 инфицированных.
- Также всего зафиксированы 3 149 355 летальных случаев. 10 033 пациента умерли за прошедшие сутки.
- В целом страны использовали уже 1,06 миллиарда доз вакцины против COVID-19. Полностью иммунизировались, то есть получили 2 дозы, 248 миллионов людей.