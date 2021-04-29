Директор Панамериканской организации здравоохранения Карисса Этьен заявила, что пандемия COVID-19 ускоряется. И пока никак нельзя считать, что она закончилась.

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По ее словам, в нескольких странах Южной Америки ситуация с коронавирусом в первые 4 месяца 2021 года значительно хуже, чем в такой же период в 2020 году.

За последнюю неделю в регионе коронавирусом заболели 1,4 миллиона человек. Еще более 36 000 умерли от осложнений, связанных с этим заболеванием.

Это означает, что каждая четвертая смерть от COVID-19, зарегистрированная во всем мире на прошлой неделе, произошла в Северной и Южной Америке.

Мы сможем преодолеть эту пандемию только при сочетании быстрого и справедливого доступа к вакцинам и эффективных профилактических мер. Эта пандемия не только не закончилась, но и ускоряется,

– заявила она.

Директор ПАОЗ призвала страны, у которых есть дополнительные дозы вакцины, рассмотреть возможность их передачи нуждающимся округам в Северной и Южной Америке.

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Источник: СНБО Украины