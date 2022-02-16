Предположение о финале пандемии сделал генеральный директор американской биотехнологической компании Moderna Стефан Банселл. Однако есть и другой сценарий, который, по его мнению, имеет небольшую вероятность.

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Я думаю, что существует 80% вероятность того, что по мере эволюции Омикрона или SarsCov-2 мы увидим все менее и менее вирулентные вирусы,

– заявил Бансел.

Существует, однако, "сценарий 20%". В нем предполагают, что мир увидит следующую мутацию, которая будет более вирулентна, чем Омикрон.

Глава Moderna также добавил, что, несмотря на относительную мягкость течения заболеваемости штаммом Омикрон, из-за него ежедневно умирают тысячи человек.

Справка. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последнюю неделю в мире зарегистрировали 15,47 миллиона новых случаев заболеваемости COVID-19. Из них – 73 162 случая, к сожалению, стали смертельными.

Когда закончится пандемия: прогнозы других ученых

Не так давно британские ученые пришли к выводу, что пандемия коронавируса не закончится на варианте Омикрон. А будущие штаммы коронавируса могут быть еще более заразными.

"После Омикрона вариантов будет больше, и если они будут более заразными, они будут доминировать. Также они могут оказаться более смертельными или иметь более серьезное негативное влияние на организм", – считают ученые.