Предположение о финале пандемии сделал генеральный директор американской биотехнологической компании Moderna Стефан Банселл. Однако есть и другой сценарий, который, по его мнению, имеет небольшую вероятность.
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Я думаю, что существует 80% вероятность того, что по мере эволюции Омикрона или SarsCov-2 мы увидим все менее и менее вирулентные вирусы,
– заявил Бансел.
Существует, однако, "сценарий 20%". В нем предполагают, что мир увидит следующую мутацию, которая будет более вирулентна, чем Омикрон.
Глава Moderna также добавил, что, несмотря на относительную мягкость течения заболеваемости штаммом Омикрон, из-за него ежедневно умирают тысячи человек.
Когда закончится пандемия: прогнозы других ученых
- Не так давно британские ученые пришли к выводу, что пандемия коронавируса не закончится на варианте Омикрон. А будущие штаммы коронавируса могут быть еще более заразными.
"После Омикрона вариантов будет больше, и если они будут более заразными, они будут доминировать. Также они могут оказаться более смертельными или иметь более серьезное негативное влияние на организм", – считают ученые.
- В ВОЗ также считают, что пандемия коронавируса еще не закончилась и пока не видно ее конца. В организации также утверждают, что будут появляться все новые варианты коронавируса.
- Впрочем, директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения считает, что в ближайшие недели или месяцы заболеваемость коронавирусом в странах Европы пойдет на спад. Вероятно, что Европа близится к концу пандемии на фоне распространения штамма Омикрон. В то же время, до конца 2022 года пандемия может вернуться.