Мир получит достаточное количество вакцин

Бансел объяснил свое заявление тем, что компании-производители вакцин от коронавируса стремительно расширяют производство и к середине следующего года вакцины будут доступны всему населению земного шара.

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Коллективный иммунитет – сработает

А те люди, которые отказываются вакцинироваться, по мнению Бансела, обязательно переболеют коронавирусом и таким образом сформируют природный иммунитет.

Гендиректор Moderna вспомнил, что сейчас компания проводит клинические испытания вакцины, которая будет эффективна против штамма "Дельта".

Какова ситуация с COVID-вакцинацией в мире на данный момент

По меньшей мере 50 стран мира до конца сентября не смогут вкцинировать более 10% населения прививками от коронавируса. Низкие темпы вакцинации наблюдаются преимущественно в бедных странах.

Кроме того, в ВОЗ сообщили, что богатые страны, которые обещали другим 1 миллиард доз вакцины – реально передали менее 15%.

В то же время, по данным ВОЗ, в настоящее времяфиксируют общее уменьшение количества выявленных случаев коронавируса в мире, однако в отдельных странах таки наблюдают вспышки COVID-19.

Количество новых случаев заражения COVID-19 в течение 13 – 19 сентября составило более 3,6 миллиона – это почти на 400 тысяч меньше, чем на предыдущей неделе.