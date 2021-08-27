В 2021 году коронавирус точно не закончится. Миру необходима общая мировая стратегия профилактики и лечения.

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Игорь Кузин "Это (пандемия – 24 канал) будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде или универсальной прививки, или лечения".

Коронавирус быстро мутирует, а каждый месяц человечество может сталкиваться с новыми штаммами. Но Кузин отметил, что наука не стоит на месте, а новые вакцины появляются.

При этом в большинстве европейских стран уже фиксируют новые вспышки COVID-19. Рано или поздно с третьей вспышкой столкнется и Украина. По словам Кузина, ориентировочно это произойдет не раньше ноября.

На долго ли с нами маски

По мнению главного санитарного врача, маски останутся с нами еще надолго. Возможно, что до последних дней преодоления пандемии в мире.

Игорь Кузин "Маски довольно эффективное профилактическое средство ко всей группе острых респираторных вирусных инфекций. Маски рекомендованы в помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа".

Статистика заболеваемости в мире по состоянию на 27 августа

Источник: Университет Хопкинса