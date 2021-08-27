Пандемия с нами на 5 лет, – санврач Кузин
Источник:BBC
Пандемия COVID-19 продлится от двух до пяти лет. Так считает главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
В 2021 году коронавирус точно не закончится. Миру необходима общая мировая стратегия профилактики и лечения.
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Игорь Кузин
"Это (пандемия – 24 канал) будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде или универсальной прививки, или лечения".
Коронавирус быстро мутирует, а каждый месяц человечество может сталкиваться с новыми штаммами. Но Кузин отметил, что наука не стоит на месте, а новые вакцины появляются.
При этом в большинстве европейских стран уже фиксируют новые вспышки COVID-19. Рано или поздно с третьей вспышкой столкнется и Украина. По словам Кузина, ориентировочно это произойдет не раньше ноября.
На долго ли с нами маски
По мнению главного санитарного врача, маски останутся с нами еще надолго. Возможно, что до последних дней преодоления пандемии в мире.
Игорь Кузин
"Маски довольно эффективное профилактическое средство ко всей группе острых респираторных вирусных инфекций. Маски рекомендованы в помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа".
Статистика заболеваемости в мире по состоянию на 27 августа
Источник: Университет Хопкинса
- С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 214,6 миллиона случаев коронавируса.
- В общем из-за коронавируса из жизни ушли по меньшей мере 4,4 миллиона человек. При этом в ВОЗ считают, что цифры могут быть заниженными, поскольку во многих странах тестирование на достаточно низких уровнях.
- Больше всего инфицированных зарегистрировали в США – в общем там обнаружили более 38,3 миллиона больных COVID-19, более чем 633,5 тысячи из которых умерли.
- Следующими по количеству выявленных больных следуют Иран, Индия, Бразилия и Великобритания.