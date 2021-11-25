Пандемия насилия: из-за COVID каждая четвертая женщина не чувствует себя безопасно даже дома
Источник:ООН
В мире 25 ноября отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Несмотря на то, что мы живем в XXI веке, статистика о фактах насилия в отношении женщин неутешительная.
Структура Организации Объединенных Наций "ООН-женщины" провела опрос в 13 странах. Они определили, что в период пандемии каждая четвертая женщина чувствует себя дома в меньшей безопасности, чем раньше.
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Домашнее насилие во время пандемии
В рамках исследования эксперты опросили жительниц таких стран:
- Украины;
- Албании;
- Бангладеш;
- Камеруна;
- Колумбии;
- Кот-д'Ивуара;
- Иордании;
- Кении;
- Кыргызстана;
- Марокко;
- Нигерии;
- Парагвая;
- Таиланда.
Опросы показали, что, оказавшись под замком во время карантина или в период введения других ограничительных мер, женщины стали жертвами еще одной пандемии – пандемии насилия,
– подчеркнули специалисты.
При этом отмечают, что они оказались лицом к лицу со своей бедой – в изоляции и чаще всего во власти склонных к агрессии партнеров.Внимание! По словам исследователей, жертвы насилия в 1,3 раза чаще страдали от повышенного психического и эмоционального стресса.
Какая опасность поджидала женщин дома
- Опрошенные женщины указали, что чувствуют себя в опасности из-за "сексуального и физического насилия со стороны интимных партнеров или из-за насилия со стороны других членов семьи".
- Также 40% опрошенных заявили, что после начала пандемии COVID-19 они чувствуют себя менее безопасно, гуляя в одиночестве.
- Примерно 3 из 5 женщин заявили о частых случаях сексуального домогательства в общественных местах.
- Каждая вторая женщина сообщила, что сама или ее близкая знакомая сталкивались с жестоким обращением со стороны членов семьи.
Более того, можно даже с уверенностью утверждать, что официальные данные об этом не отражают реальный масштаб проблемы.
Кому звонить, если столкнулись с насилием
Если вы столкнулись с фактом насилия, можно позвонить на национальную горячую линию
• по номеру 15 47 или 0 800 500 335, а также 116 123;
• на горячую линию Уполномоченного ВРУ по правам человека– 0 800 50 17 20;
• в полицию 102.
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин: предыстория
Именно 25 ноября 1960 года во время политических протестов в Доминиканской Республике по приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо жестоко убили 3 сестры Мирабал. Они были активными участниками сопротивления.
Показательная кровавая казнь сестер сохранилась в народной памяти надолго и имела мировой резонанс. В 1981 году активистки женских движений решили выбрать дату их гибели как день протеста против насилия в отношении женщин.
С 1999 года этот день стал международной датой.