Женщины реже кормят детей грудью
Ученые сравнили показатели полного грудного вскармливания до COVID-19 и во время пандемии среди участников программы WIC и обнаружили, что показатели значительно снизились – с 41,79% до 28,09% через 1 месяц, с 28,51% до 18,06% через 3 месяца и с 15,66% до 10,38% через 6 месяцев.
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Почему пандемия повлияла на грудное вскармливание
Исследователи предполагают, что уменьшение количества детей на грудном вскармливании может быть связано с меньшей поддержкой матерей, что возникла именно из-за пандемии. Другое возможное объяснение – неоднозначная информация о безопасности грудного вскармливания во время COVID-19, которую родители получали. Ученые уверены, что результаты исследования свидетельствуют о разрушительном влиянии пандемии на здоровье младенцев.
Три основные группы причин, которые повлияли на уменьшение количества детей на грудном вскармливании:
- Страх перед инфекцией. Матери боятся коронавируса и отказываются приходить в лечебные учреждения за помощью при проблемах с лактацией.
- Противоречивые инструкции специалистов и буквально противоположная информация в прессе о влиянии коронавируса на беременность, роды и грудное вскармливание.
- Недостаток врачей и медсестер, занятых проблемами грудного вскармливания, в системах здравоохранения из-за перераспределения медицинских ресурсов во время пандемии. В целом можно говорить о беспрецедентных клинических и экономических ограничениях, с которыми столкнулись системы здравоохранения.