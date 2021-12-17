Пандемия негативно повлияла на грудное вскармливание младенцев

Во время пандемии коронавируса значительно снизился процент младенцев, которых полностью кормили грудью в возрасте 1 – 6 месяцев. Также в этот период снизился процент детей, которых вообще хоть иногда кормили грудью.

Женщины реже кормят детей грудью

Ученые сравнили показатели полного грудного вскармливания до COVID-19 и во время пандемии среди участников программы WIC и обнаружили, что показатели значительно снизились – с 41,79% до 28,09% через 1 месяц, с 28,51% до 18,06% через 3 месяца и с 15,66% до 10,38% через 6 месяцев.

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Почему пандемия повлияла на грудное вскармливание

Исследователи предполагают, что уменьшение количества детей на грудном вскармливании может быть связано с меньшей поддержкой матерей, что возникла именно из-за пандемии. Другое возможное объяснение – неоднозначная информация о безопасности грудного вскармливания во время COVID-19, которую родители получали. Ученые уверены, что результаты исследования свидетельствуют о разрушительном влиянии пандемии на здоровье младенцев.

Три основные группы причин, которые повлияли на уменьшение количества детей на грудном вскармливании: