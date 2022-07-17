Об этом говорится в новом отчете ВОЗ. В нем отмечается, что 25 миллионов детей в прошлом году не были вакцинированы против дифтерии, столбняка и коклюша, продолжая тенденцию к снижению уровня вакцинации, которая началась в 2019 году.

Читайте также: ВОЗ рекомендует вернуть масочный режим из-за увеличения количества больных коронавирусом

Эксперты заявляют, что мы являемся свидетелями наибольшего устойчивого снижения детской иммунизации за последнее время, и последствия этого будут измеряться потерянными жизнями.

Последствия отказа от лановой вакцинации

Эксперты заявили, что этот "исторический откат" в охвате вакцинацией вызывает особую тревогу, поскольку происходит на фоне роста показателей тяжелого недоедания. Дети, страдающие недоеданием, как правило, имеют более слабую иммунную систему, и такие инфекции, как корь, часто могут оказаться для них смертельными.

Ученые заявили, что низкие показатели охвата вакцинацией уже привели к вспышкам таких заболеваний, как корь и полиомиелит в марте 2020 года.

Это особенно трагично, поскольку за два десятилетия до пандемии COVID был достигнут огромный прогресс в повышении уровня вакцинации детей во всем мире. Эта новость была шокирующей, но не удивительной, отметив, что службы иммунизации часто становятся "ранними жертвами" больших социальных или экономических бедствий,

– заявила Хелен Бедфорд, профессор детского здоровья в Университетском колледже Лондона.

Где сделали малейшую прививку

Подавляющее большинство детей, которым не удалось привиться, проживали в развивающихся странах, а именно в Эфиопии, Индии, Индонезии, Нигерии и на Филиппинах. В то время как охват вакцинацией снизился во всех регионах мира, самые тяжелые последствия наблюдались в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.