Пандемия негативно влияет на здоровье людей: еще одно следствие

Ученые обнаружили еще один "побочный эффект" хронического стресса во время пандемии – повышение артериального давления. Прежде всего с этим столкнулись женщины.

В исследовании анализировались данные более 464 тысяч сотрудников нескольких американских компаний и их партнеров. Все они участвовали в корпоративных программах оздоровления с 2018 по 2019 год. План обследования включал измерение артериального давления.

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Пандемия повлияла на давление у людей

Когда ученые сравнили показатели давления в разные годы, то обнаружили выраженное повышение практически у всех участников во время пандемии. С апреля по декабрь 2020 года систолическое (верхнее) давление у пациентов в среднем увеличилось на 1,1 – 2,5 мм ртутного столба, диастолическое (нижнее) – на 0,14 – 0,53 мм рт. ст. по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Повышение артериального давления было выявлено во всех группах пациентов, но самые высокие показатели были у женщин разного возраста.

Почему у женщин наибольшее повышение давления

Когда авторы исследования начали изучать причины этого феномена, оказалось, что увеличение массы тела – обычное явление во время затяжных карантинов – было существенным, хотя далеко не главным фактором. Нарушение режима питания, злоупотребление алкоголем, снижение ежедневной физической активности также могли способствовать повышению артериального давления.

Кроме того, на состояние здоровья повлиял хронический стресс во время пандемии, и женщины от него страдают больше, чем мужчины, из-за бытовой нагрузки, которая увеличилась, считают ученые.