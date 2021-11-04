Пандемия невакцинированных охватила Германию: власть бьет тревогу из-за увеличения смертей
Источник:The Guardian
Немецкие власти забили тревогу из-за так называемой пандемии непривитых. Госпитализаций и летальных исходов от COVID-19 в стране стало значительно больше. За сутки зафиксировали наибольшее количество новых случаев за все время.
Дело в том, что жители Германии не спешат вакцинироваться от недуга. Об этом рассказал министр здравоохранения Германии Йенс Спан. Он также предупредил, что пандемия с такими темпами завершится нескоро.
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Больницы переполнены
Несколько немецких клиник забили тревогу из-за увеличения количества пациентов с инфекцией. В среду, 3 ноября, власти сообщили, что 2 220 пациентов находятся на койках интенсивной терапии.
Кроме того, за последнюю неделю в Германии от коронавируса умерли 666 человек.
В это время мы переживаем массовую пандемию непривитых. Если бы больше людей позволили сделать себе вакцинацию, в отделениях интенсивной терапии было бы меньше пациентов с коронавирусом,
– сказал Спан.
Четвертая волна в разгаре
Глава немецкого агентства по борьбе с болезнями и президент Института Роберта Коха Лотар Вилер назвал недавний рост показателей инфицирования пугающим.
"Четвертая волна развивается именно так, как мы опасались, потому что вакцину получили мало людей", – сказал Вилер.Справка. Процент вакцинированного населения в Германии за последний месяц составляет 66% – этот показатель фактически не изменился. В то же время в других европейских странах показатели вакцинации намного выше.
Кроме этого, в Германии открыли уголовные дела за подделку документов о вакцинации. Больше всего их оказалось в Баварии.
В Германии зафиксировали суточный рекорд больных
Источник: Институт имени Роберта Коха (RKI) в Берлине
За сутки 3 ноября в Германии зарегистрировали почти 34 тысячи случаев заражения коронавирусом. В результате болезни в стране умерли 165 человек.
По состоянию на четверг, 4 ноября, в Германии зафиксировали суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 – заболели 33 949 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии в стране.
Общая ситуация с коронавирусом в Германии
Источник: Университет Джона Хопкинса
- По состоянию на 4 ноября в стране выявили 4 684 462 больных коронавирусом, 96 196 из которых, к сожалению, умерли.
- В целом в стране провели свыше 112 миллионов прививок против COVID-19.
- В стране одобрены такие вакцины против COVID-19: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.