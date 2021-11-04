Пандемия невакцинированных охватила Германию: власть бьет тревогу из-за увеличения смертей

Немецкие власти забили тревогу из-за так называемой пандемии непривитых. Госпитализаций и летальных исходов от COVID-19 в стране стало значительно больше. За сутки зафиксировали наибольшее количество новых случаев за все время.

Дело в том, что жители Германии не спешат вакцинироваться от недуга. Об этом рассказал министр здравоохранения Германии Йенс Спан. Он также предупредил, что пандемия с такими темпами завершится нескоро.

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Больницы переполнены

Несколько немецких клиник забили тревогу из-за увеличения количества пациентов с инфекцией. В среду, 3 ноября, власти сообщили, что 2 220 пациентов находятся на койках интенсивной терапии.

Кроме того, за последнюю неделю в Германии от коронавируса умерли 666 человек.

В это время мы переживаем массовую пандемию непривитых. Если бы больше людей позволили сделать себе вакцинацию, в отделениях интенсивной терапии было бы меньше пациентов с коронавирусом,

– сказал Спан.

Четвертая волна в разгаре

Глава немецкого агентства по борьбе с болезнями и президент Института Роберта Коха Лотар Вилер назвал недавний рост показателей инфицирования пугающим.

"Четвертая волна развивается именно так, как мы опасались, потому что вакцину получили мало людей", – сказал Вилер.

Процент вакцинированного населения в Германии за последний месяц составляет 66% – этот показатель фактически не изменился. В то же время в других европейских странах показатели вакцинации намного выше.

Кроме этого, в Германии открыли уголовные дела за подделку документов о вакцинации. Больше всего их оказалось в Баварии.

В Германии зафиксировали суточный рекорд больных

Источник: Институт имени Роберта Коха (RKI) в Берлине

За сутки 3 ноября в Германии зарегистрировали почти 34 тысячи случаев заражения коронавирусом. В результате болезни в стране умерли 165 человек.

По состоянию на четверг, 4 ноября, в Германии зафиксировали суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 – заболели 33 949 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии в стране.

Общая ситуация с коронавирусом в Германии

Источник: Университет Джона Хопкинса