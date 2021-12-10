Пандемия очень негативно повлияла на состояние медиков: какие это будет иметь последствия

Пандемия стала огромным испытанием для медиков по всему миру. Огромная нагрузка на работе, в том числе эмоциональная, очень серьезно сказывается на физическом и психическом здоровье и буквально лишает этих людей сна.

Бессонница у медиков

Группа ученых из Колумбийского университета провела серию опросов среди 813 медицинских работников из Нью-Йорка для оценки симптомов психологического стресса и качества сна во время первой волны пандемии.

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В результате более 70% участники сообщили, что страдают хронической бессонницей как минимум средней степени. И хотя это число уменьшилось с понижением заболеваемости в Нью-Йорке, нарушения сна сохранились почти у половины медработников даже когда ситуация с COVID-19 полностью стабилизировалась.

Дефицит сна снижает качество ухода за пациентами и может увеличить количество медицинских ошибок,

– сообщили авторы исследования.

Стресс, депрессия, тревожность

Когда ученые проанализировали результаты всех опросов, они обнаружили, что медработники также имеют высокие показатели стресса, депрессии и тревожности. В частности, симптомы депрессии и хронического стресса у них проявлялись на 50% чаще, чем у коллег без нарушений сна, и на 70% чаще – симптомы тревожности.

"Прямо сейчас существенная доля медицинских работников покидает свои рабочие места из-за стресса, что приводит к нехватке кадров по всей стране. При меньшем количестве работников оставшийся персонал будет работать еще больше и дольше, что усугубляет их проблемы со сном и со стрессом", — предупредили учёные.

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