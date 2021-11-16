Пандемия оказывает очень негативное влияние на людей с депрессией

По самым скромным оценкам, у каждого третьего человека в мире хронический стресс, и все больше людей страдают от депрессии и тревожности. Как показало новое исследование, еще более уязвимы пациенты, у которых диагностировали депрессию до пандемии.

В исследовании приняли участие более 4,6 тысячи пациентов, которые обращались за медицинской помощью с симптомами депрессии как до COVID-19, так и во время пандемии.

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Пандемия ухудшает состояние людей с депрессией

Анализ данных показал, что у пациентов с депрессией, диагностированной до начала 2020 года, показатели депрессии стали выше. В общей сложности около 40% участников сообщили о том, что в течение первого года COVID-19 их состояние либо не улучшилось, либо стало еще хуже.

Авторы исследования также обнаружили, что у таких людей впервые появились или усилились признаки тревожности. Пациенты с депрессией в 2,8 раза чаще обращались в отделения неотложной помощи с приступами тревоги по сравнению с населением в целом. Кроме того, они в 1,8 раза чаще вызывали скорую с жалобами на сильные боли в груди.

Депрессия сокращает жизнь

Специалисты напомнили, что длительная депрессия и тревожность не только влияют на качество жизни, но и значительно повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за увеличения частоты сердечных сокращений и повышенного уровня кортизола. Известно, что люди, у которых есть четыре и больше симптома депрессии, на 20% чаще страдают болезнями сердца.

Депрессия является сильным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а из-за пандемии все больше людей чувствуют себя угнетенными. Через несколько лет мы можем увидеть увеличение заболеваемости этими патологиями,

– подытожили ученые.

Ранее американская фармкомпания Pfizer объявила об успешном завершении ІІ фазы клинических испытаний нового препарата против COVID-19 под названием Paxlovid. Эффективность в снижении риска госпитализации и смертности составила 89% – эти данные оказались настолько впечатляющими, что производитель запросил у FDA разрешение на экстренное применение лекарства.