Опрос провели с участием 1463 мужчин и женщин 18 – 63 лет, состоящих в браке или партнерстве не менее года. Исследование проводилось в августе 2021 года, то есть с момента начала эпидемии коронавируса в США на тот момент прошло 1,5 года. Респондентов спросили, насколько изменился внешний вид их партнеров за это время и вызывает ли это недовольство.

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Что партнерам не нравится

Результаты неутешительны:

89% опрошенных сообщили, что у их партнера другой вид;

63% признались, что их очень огорчают эти изменения;

прежде всего людей беспокоит заметное увеличение веса близкого человека – об этом заявили 57% респондентов;

треть опрошенных (35%) пожаловались, что кожа на лице их партнера стала менее упругой и начала провисать;

31% заметили морщины;

людей также беспокоит седина (27%);

выпадение волос (30%);

потеря мышечной массы (27%).

Большинство участников опроса связывают эти изменения с тем, что их партнеры начали меньше уделять времени и сил своему внешнему виду. Так, 52% сообщили, что их муж начал одеваться более небрежно, 46% признались, что близкий человек стал пренебрегать элементарной личной гигиеной, вплоть до своевременной чистки зубов, регулярного душа и ухода за волосами.

Влияние пандемии на отношения

Все эти факторы неизбежно сказываются на отношениях в паре: 57% респондентов сообщили, что их партнер привлекает их гораздо меньше, чем до пандемии, а 56% стали гораздо реже заниматься сексом. До того, 55% опрошенных начали стыдиться внешности своих партнеров в присутствии других людей.

При этом лишь 52% респондентов прямо говорили своим партнерам о необходимости заняться своим внешним видом, тогда как остальные ограничивались лишь намеками.

Ранее ученые доказали, что дефицит общения повышает в организме уровень двух воспалительных биомаркеров, которые связывают с долгосрочными негативными последствиями для здоровья. И хотя в условиях пандемии социальная изоляция бесспорно оправданный способ уменьшить распространение коронавируса, пока не понятно, какие последствия это будет иметь на ментальное здоровье людей.