Как пандемия повлияла на плановую вакцинацию: тревожные цифры

Новое исследование показало, что пандемия COVID-19 стала причиной крупнейшей глобальной задержки вакцинации в истории. Это поставило под угрозу здоровье миллионов детей.

Задержка плановой вакцинации

Ученые обнаружили, что в 2020 году доля детей, получивших первую дозу вакцины от кори и третью дозу вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша упала ниже 80% для каждой из вакцин. Этот показатель оказался на 7% ниже, чем ожидали эксперты.

Также на тему: За две недели в Украине сделали миллион COVID-прививок

Ученые пишут, что к декабрю 2020 году ежемесячное количество назначаемых доз вакцин стало приближаться к ожидаемому. Однако они предупреждают, что продолжение распространения новых вариантов вируса и фокус на прививку против COVID-19 может негативно повлиять на эти положительные тенденции.

Причины низкой вакцинации

Причины задержки вакцинации были разными:

Локдауны могли препятствовать передвижению как детей с родителями, так и медработников.

Пандемия привела к нарушению поставок вакцин, многие родители могли избегать медицинских учреждений, опасаясь заражения COVID-19.

Также повлияло то, что медицинскому персоналу часто не хватало индивидуальных средств защиты для работы.

Многие медики были мобилизованы на борьбу с пандемией.

Авторы исследования подчеркнули, что без целенаправленных действий по поддержанию уровня охвата вакцинацией всему миру будет угрожать опасность инфекций, которые можно предупредить с помощью прививок.

Как происходило исследование

Для оценки охвата вакцинацией ученые использовали официальные данные и электронные базы медицинских карт. В странах, которые их не представили, они ориентировались на изменение мобильности людей. Данные о ней были получены благодаря анонимному наблюдению за передвижением абонентов сотовых телефонов в 134 странах.

Этот показатель является косвенным признаком более глубоких нарушений в обществе, включая задержку доставки вакцин. Однако в таких случаях, предупреждают авторы, их оценки могли оказаться неточными.