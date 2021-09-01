Как пандемия повлияла на рождаемость

Во время первых локдаунов в Европе высказывались предположения, что самоизоляция и другие ограничения приведут к взрывному увеличению рождаемости, поскольку пары будут больше времени проводить вместе. Но это привело к противоположному эффекту.

Чтобы оценить влияние длительных локдаунов на прирост населения, ученые проанализировали коэффициент рождаемости в конце 2020 года в 22 странах с высоким уровнем дохода и сравнили эти данные с показателями до пандемии. В совокупности на эти государства приходится 37% от общемирового числа зарегистрированных случаев коронавируса и 34% смертей от COVID-19.

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В каких странах уменьшилась рождаемость из-за пандемии

Результаты показали, что в большинстве стран многие люди фертильного возраста решили повременить с деторождением. Самое существенное снижение коэффициента рождаемости наблюдается в Италии: -9,1% по сравнению с прогнозами на основе показателей прошлых лет. Негативные тенденции по количеству рождений зафиксированы в Венгрии (-8,5%), Испании (-8,4%), Португалии (-6,6%). В США рождаемость уменьшилась на 7,1% по сравнению с 2019 годом.

На какие страны не повлияла пандемия

Исключение составили лишь Дания, Финляндия, Германия и Нидерланды. По мнению авторов исследования, это связано с социальной политикой и поддержкой семьи в этих странах.

Ученые отметили, что эти данные согласуются с результатами опросов о планах рождения, проведенных в Германии, Франции, Испании и Великобритании в начале первой волны COVID-19. Около 73% людей, которые хотели завести детей в 2020 году, решили отложить беременность либо вообще отказались от таких планов.

Почему люди отказываются от рождения детей

Кроме того, в 2020 году около 8% женщин в Японии, прервавших беременность, решились на этот шаг из-за пандемии. Большинство из них вынуждены были сделать аборт в связи с потерей работы или снижением дохода, другие признались, что боятся заразиться коронавирусом во время беременности.

Ситуация в Украине

Источник: Opendatabot

В 2020 году в Украине зафиксирована самая низкая рождаемость за последние 10 лет. Она составила 293 457 человек, тогда когда смертность достигла 616 835 человек.