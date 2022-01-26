Новое исследование сна

В опросе, проведенном в рамках Международного исследования сна, приняли участие 544 человека в возрасте 34 – 44 лет из 14 стран пяти континентов. Некоторые из них перенесли коронавирус в бессимптомной форме, другие – в легкой или тяжелой форме.

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Респонденты заполнили анкеты, в которых ответили на вопрос о качестве и продолжительности сна и частоте ночных комаров. Полученные результаты сравнивались с данными 544 человек, участвовавших в подобном исследовании до пандемии.

Пандемия отрицательно повлияла на сон

Как и ожидалось, качество сна значительно ухудшилось у всех участников первой группы во время пандемии. У всех была отмечена повышенная активность во сне, они чаще видели кошмары. Примечательно, что частота и повышенная активность были непосредственно связаны с перенесенным COVID-19 – чем тяжелее заболевание, тем более беспокойным был сон у пациента.

Тяжесть перенесенного коронавируса имеет значение

Авторы исследования отметили, что у респондентов после умеренной или тяжелой формы коронавируса возросло количество повторяющихся кошмаров, когда человек регулярно видит во сне один и тот же страшный сюжет. Это может быть симптомом посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) из-за переживаний, связанных с госпитализацией, изоляцией от близких людей и страха за свою жизнь.

У некоторых участников ночные кошмары связаны с другими симптомами психопатологии и суицидальным поведением, и все это может заметно влиять на жизнь человека.

– отметили ученые.

В своей работе специалисты не описывали содержание кошмарных снов, которыми страдали участники.

Ранее исследование клиники Кливленда показало, что у людей с нарушениями сна значительно выше риск госпитализации и смерти вследствие коронавируса.