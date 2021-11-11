Как часто люди будут повторно болеть COVID-19

Ученые из Йельской школы общественного здравоохранения и Университета Северной Каролины в Шарлотте установили что лучше: естественный иммунитет или иммунитет после вакцинации.

Пандемия трансформируется

Ученые сделали вывод, что эпидемия COVID-19 с пандемической превращается в эндемическую, то есть ту, которая постоянно поддерживается в популяции без надобности во внешних источниках.

Внимание Какова эффективность одной дозы вакцины Pfizer для тех, кто уже переболел COVID-19

Как часто мы будем болеть коронавирусом

Это означает, что

Повторное инфицирование SARS-CoV-2 в эндемичных условиях происходит от 3 до 63 месяцев после пикового ответа антител, с медианой 16 месяцев.

Однако, стоит понимать, что для каждого эти риски могут быть разными, ведь вероятность повторного инфицирования зависит от иммунного статуса, тяжести инфекции, перекрестного иммунитета, возраста и других иммунологических факторов.

Важны также Т-клетка памяти и В-клетка или отсутствие способности нейтрализовать антитела.

Коллективный иммунитет не сработает

Поэтому результаты этого исследования отвергают надежды некоторых ученых на коллективный иммунитет. К сожалению, даже в случае, если переболеет коронавирусом большинство населения мира, это не поможет остановить распространение инфекции.

В то же время это может смягчить долгосрочные риски заболеваемости и смертности.

Однако отсутствие широкомасштабной вакцинации ставит под угрозу жизни миллионов, вызывая высокий уровень повторного инфицирования, заболеваемости и смерти.

Вакцинация нужна

В районах с низким охватом вакцинации все еще необходимы жесткие карантинные меры, в частности социальная дистанция, ношение масок, надлежащая вентиляция в помещениях.

Если суммировать анализ ученых, то. В борьбе с SARS-CoV-2 высокоэффективным методом является вакцинация.